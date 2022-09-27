Мог быть и шантаж россии: каковой была роль Саудовской Аравии в обмене пленных

21 сентября Украина обменяла из плена 215 своих защитников. Посредниками в переговорном процессе стали две страны – Турция и Саудовская Аравия.

Для посредничества важны отношения с россией

Турция была основным посредником, а вот Саудовская Аравия способствовала возвращению именно иностранных граждан, которые были среди вернувшихся из русского плена воинов. Об этом 24 каналу рассказал эксперт по международной политике и Ближнему Востоку Илия Куса.

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Как он пояснил, то, что такую роль сыграла именно Саудовская Аравия, было логично и ожидаемо, ведь не многие страны сейчас могут быть посредниками переговоров с россией. Обычно это должны быть страны, которые сохраняют нейтралитет и имеют тесные отношения с россией на уровне элит, а на карте мира в дефиците. Куса предположил, что роль Саудовской Аравии теоретически мог бы исполнить еще Израиль, однако сейчас у него несколько напряженных отношений со страной-агрессором.

Поэтому выбор пал на Саудовскую Аравию. Он был и со стороны россии, которая сохраняет с ними очень тесные отношения, так и со стороны стран Запада, которые тоже имеют с Саудовской Аравией очень хорошие рабочие партнерские отношения,

– заметил эксперт.

Какое влияние имеет Саудовская Аравия

По словам Ильи Кусы, влияние Саудовской Аравии за последние 10 лет сильно усилилось. Кроме того, не секрет, что россияне ездили на Ближний Восток и просили, чтобы аравийские монархи не помогали Западу выбрасывать их с энергетических рынков.

До сих пор Саудовская Аравия и другие страны, являющиеся одними из самых влиятельных в ОПЕК и регулирующими цены на нефть, существенно не увеличивали добычу нефти. В частности, благодаря этому и сохранилось доверие между Эр-Риядом и москвой. На это доверие и рассчитывали, когда нужно было заключить соглашение об обмене пленных.

Что сыграло в переговорах

Эксперт отметил, что трудно сказать, что именно стало рычагом влияния во время переговорного процесса при посредничестве Саудовской Аравии. Это могли быть как крепкие отношения, так и некоторый шантаж россии.

Наследный принц мог сказать, что если этого соглашения не будет, они подумают над тем, как больше помочь Западу в энергетических вопросах,

– предположил Куса.

Впрочем, по его мнению, Саудовская Аравия и без шантажа имела потенциал договориться с москвой.

Под вопросом остается и то, почему вообще понадобился второй посредник, ведь Турция вполне могла быть полноценно посредником. Именно это и заставляет предполагать, что Саудовская Аравия была привлечена именно для того, чтобы немного надавить на россию. Мол, если вы не отдадите иностранцев, которых, к слову, угрожали казнить, аравийские монархи не будут держать нейтралитет.

Илия Куса о роли Саудовской Аравии в обмене пленных: смотрите видео

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