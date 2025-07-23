Трое будут праздновать день рождения 24 июля, – Лубинец о бойцах, которых вернули из плена

В среду, 23 июля, в Турции прошел третий раунд переговоров между Украиной и Россией. После в рамках стамбульских договоренностей реализован девятый этап обмена пленными.

Домой вернулись тяжелораненые и тяжелобольные защитники. Подробнее о них рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает 24 Канал.

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Что известно об освобожденных защитниках?

Во время обмена в Украину вернулись воины ВСУ, в частности ТрО, морской пехоты, мотопехотных и механизированных бригад, Нацгвардии, Госпогранслужбы. Это защитники Донетчины, в частности Мариуполя, Сумщины и Харьковщины. Некоторые из бойцов попали в плен в первые месяцы полномасштабного вторжения.

Самому старшему освобожденному – 66 лет, а самому молодому – 27 лет. Трое освобожденных защитников отпразднуют 24 июля свой день рождения.

Обмен пленными 23 июля: смотрите видео

Акцентирую: Украина работает над возвращением своих граждан и гражданок из вражеского плена!

– написал Лубинец.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, за все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1 000 человек. Освобожденные получат необходимую поддержку и медицинскую помощь.