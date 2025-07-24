Из российского плена домой вернулся последний из защитников острова Змеиный

В среду, 23 июля 2025 года, состоялся очередной обмен пленными. Среди тех, кто вернулся домой, был защитник острова Змеиный.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Что известно об обмене?

Это уже девятый этап обмена, который происходил согласно договоренностям в Стамбуле. Домой вернулись раненые и тяжелобольные защитники.

Во время обмена удалось вернуть последнего из защитников острова Змеиный. Это боец Государственной пограничной службы Украины, которого зовут Виталий Гиренко.

Напомним, 24 февраля 2022 года российские силы приблизились к острову Змеиный и через международный канал связи требовали от украинских пограничников капитулировать. После угроз агрессор открыл огонь из ствольного оружия корабля, а впоследствии нанес удары авиацией. Вечером связь с защитниками острова исчезла, что стало основанием предположить его захват. Впоследствии стало известно, что украинские военные попали в плен.

Всего из российской неволи во время обмена, который состоялся 23 июля, в Украину вернулись военные подразделений ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а также бойцы Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

Стоит добавить, что, по словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, в целом в рамках стамбульских договоренностей освобождено более тысячи украинцев, и процесс возвращения других продолжается.