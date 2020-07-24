Новый обмен пленными: имена защитников, которые вернулись домой, и откуда они

В среду, 23 июля, состоялся еще один обмен пленными между Украиной и Россией. На родной земле встречали украинцев из разных уголков государства.

О том, кого вернули из жестокого российского плена в рамках обмена, сообщает 24 Канал. Домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые бойцы ВСУ, ДШВ, ВМС, Сил ТрО, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины. Среди них есть солдаты и офицеры.

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Список пленных, кого вернули во время обмена 23 июля