Умеров ответил, касается ли большой обмен политзаключенных
- 23 мая состоялся первый этап обмена "1000 на 1000", освобождено 270 военных и 120 гражданских.
- Министр обороны Умеров отметил, что они работают над возвращением всех категорий пленных, включая политзаключенных.
23 мая состоялся первый этап масштабного обмена "1000 на 1000" человек. Из неволи оккупантов освободили 270 военных и 120 гражданских.
Министр обороны Рустем Умеров провел короткий брифинг по поводу обмена пленными, передает 24 Канал.
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Что сказал министр
Умеров отметил, что не будет раскрывать детали обмена. Он отметил, что власть работает над возвращением различных категорий пленных, в частности политзаключенных.
В рамках большого обмена Украина планирует вернуть как военнопленных, так и гражданских. "Мы работаем со всеми категориями, со всеми составляющими Сил обороны", – сказал чиновник.
По словам министра, сейчас продолжается работа над завершением первого этапа мирного процесса. Это обмен тысячей людей. Вторым этапом должно стать прекращение огня, а третьим – встреча лидеров.
Напомним, что утром 23 мая Дональд Трамп написал в собственной соцсети, что между Украиной и Россией состоялся большой обмен. Позже стало известно, что он будет происходить в несколько этапов. Ориентировочно – в течение 3 дней.
Среди тех, кого освободили 23 мая, 3 женщины и 387 мужчин. Среди них есть те, что находились в плену с 2022 года.