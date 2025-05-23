Умеров ответил, касается ли большой обмен политзаключенных

23 мая состоялся первый этап масштабного обмена "1000 на 1000" человек. Из неволи оккупантов освободили 270 военных и 120 гражданских.

Министр обороны Рустем Умеров провел короткий брифинг по поводу обмена пленными, передает 24 Канал.

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Что сказал министр

Умеров отметил, что не будет раскрывать детали обмена. Он отметил, что власть работает над возвращением различных категорий пленных, в частности политзаключенных.

В рамках большого обмена Украина планирует вернуть как военнопленных, так и гражданских. "Мы работаем со всеми категориями, со всеми составляющими Сил обороны", – сказал чиновник.

По словам министра, сейчас продолжается работа над завершением первого этапа мирного процесса. Это обмен тысячей людей. Вторым этапом должно стать прекращение огня, а третьим – встреча лидеров.

Напомним, что утром 23 мая Дональд Трамп написал в собственной соцсети, что между Украиной и Россией состоялся большой обмен. Позже стало известно, что он будет происходить в несколько этапов. Ориентировочно – в течение 3 дней.

Среди тех, кого освободили 23 мая, 3 женщины и 387 мужчин. Среди них есть те, что находились в плену с 2022 года.