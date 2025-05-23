Міністр оборони Рустем Умеров провів короткий брифінг з приводу обміну полоненими, передає 24 Канал.

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Що сказав міністр

Умєров зазначив, що не розкриватиме деталі обміну. Він наголосив, що влада працює над поверненням різних категорій полонених, зокрема політв'язнів.

У рамках великого обміну Україна планує повернути як військовополонених, так і цивільних. "Ми працюємо з усіма категоріями, з усіма складовими Сил оборони", – сказав чиновник.

За словами міністра, зараз триває робота над завершенням першого етапу мирного процесу. Це обмін тисячею людей. Другим етапом має стати припинення вогню, а третім – зустріч лідерів.

Нагадаємо, що вранці 23 травня Дональд Трамп написав у власній соцмережі, що між Україною та Росією відбувся великий обмін. Пізніше стало відомо, що він відбуватиметься у кілька етапів. Орієнтовно – упродовж 3 днів.

Серед тих, кого звільнили 23 травня, 3 жінки та 387 чоловіків. Серед них є ті, що перебували у полоні з 2022 року.