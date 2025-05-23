Володимир Зеленський у зверненні підтвердив, що 23 травня відбувся перший етап найбільшого обміну, про який домовились делегації у Стамбулі. Він назвав цю домовленість єдиним значимим результатом зустрічі у Туреччині. Усі інші ініціативи росіяни наразі блокують, передає 24 Канал.
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Що сказав президент
Глава держави запевнив, що Україна обов'язково повернить усіх своїх людей.
Кожен наш громадянин, кожен український військовий і цивільний, усі українські заручники, яких утримують у Росії, – ми всіх їх маємо визволити,
– наголосив президент.
Політик повідомив, що 24 і 24 травня відбудуться наступні етапи обміну.
Він висловив вдячність усім воїнам на фронті, які забезпечують поповнення для України саме обмінного фонду.
Окрему подяку президент висловив і правоохоронцям, які додають в обмінний фонд російських диверсантів і колаборантів.