Володимир Зеленський у зверненні підтвердив, що 23 травня відбувся перший етап найбільшого обміну, про який домовились делегації у Стамбулі. Він назвав цю домовленість єдиним значимим результатом зустрічі у Туреччині. Усі інші ініціативи росіяни наразі блокують, передає 24 Канал.

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Що сказав президент

Глава держави запевнив, що Україна обов'язково повернить усіх своїх людей.

Кожен наш громадянин, кожен український військовий і цивільний, усі українські заручники, яких утримують у Росії, – ми всіх їх маємо визволити,

– наголосив президент.

Політик повідомив, що 24 і 24 травня відбудуться наступні етапи обміну.

Він висловив вдячність усім воїнам на фронті, які забезпечують поповнення для України саме обмінного фонду.

Окрему подяку президент висловив і правоохоронцям, які додають в обмінний фонд російських диверсантів і колаборантів.