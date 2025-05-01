Последний раз виделись на собственной свадьбе: украинский воин встретился с любимой после обмена

В пятницу, 23 мая, состоялся первый этап большого обмена пленными, в рамках которого в Украину вернулись 390 военных и гражданских. Среди них – Александр, который пробыл в российской неволе более 3 лет.

Среди освобожденных из плена – воины, которые защищали нашу землю на Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также участвовали в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях, передает 24 Канал.

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Долгожданная встреча

Воин Александр находился в российском плену с 2022 года. 23 мая из неволи его встречала жена. Последний раз супруги виделись на собственной свадьбе. Дома защитника ждет 4-летний ребенок.

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Александр снова вместе с любимой / Фото 24 Канала

Воин после 3-летней разлуки снова обнимает свою жену / Фото 24 Канала

Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры Украины и России. Стороны договорились об обмене 1000 пленных. Известно, что обмен будет происходить в течение нескольких дней.

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что власть работает над возвращением всех категорий пленных, в частности политзаключенных.

Отметим, что в рамках обмена 23 мая Россия забрала 70 коллаборантов.