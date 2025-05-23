В рамках обмена в Россию отправили двух коллаборационистов из Ивано-Франковской области: что о них известно

В пятницу, 23 мая, состоялся первый этап обмена пленными в рамках формата "1000 на 1000". В Россию отправили двух коллаборационистов из Ивано-Франковской области – Ивана Мартыщука и Петра Гресько.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "Хочу к своим". В страну-агрессора вернули 270 военнослужащих, а также 120 гражданских.

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Что известно о коллаборационистах

Во время первого этапа обмена в Россию выехало 70 человек, которые в Украине были осуждены за преступления, связанные с коллаборационизмом, государственной изменой, терроризмом.

Среди них – Иван Мартыщук из поселка Верховина, который распространял в соцсетях оправдание российского нападения на Украину, а также глорификацию лиц, осуществлявших вооруженную агрессию.

В апреле 2024 года мужчину осудили на 5 лет заключения, он признал свою вину.

Просил его строго не наказывать, поскольку не знал, что "за интернет можно нести ответственность", отметил, что любит Россию и украинцев, хочет, чтобы люди не враждовали,

– говорится в материалах дела Мартыщука.

Еще один коллаборационист – Петр Гресько, уроженец села Тязив. Он оправдывал вооруженную агрессию России в запрещенных "Одноклассниках" и просил у Путина обмена в интервью блогеру Владимиру Золкину.

Напомним, сейчас россияне, которые вернулись в результате первого этапа обмена, находятся на территории Беларуси. Их доставят в Россию "для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях".