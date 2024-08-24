В Украину вернулись пограничники Херсонского отряда, которые были в плену с 24 февраля 2022 года

В субботу, 24 августа, домой из российского плена вернулось 115 украинских защитников. Среди них, в частности, пограничники Херсонского отряда.

Служащие ГПСУ пробыли в неволе 2,5 года, поэтому еще более символично, что их освобождение состоялось на День Независимости Украины.

Смотрите также Возвращенные из плена военные спели дома гимн Украины: щемящее видео

Обмен пленными

В рамках 55-го обмена пленными в Украину вернулось 115 наших граждан.

Трое из них – пограничники 79 Херсонского отряда. Эти бойцы находились в неволе с первого дня полномасштабного вторжения,

– указывают в ГПСУ.

Один из только что возвращенных пограничников говорит: "Ребята, держитесь, все будет Украина". В Госпогранслужбе отмечают, что это незабываемый День Независимости для всей страны и невероятное доказательство того, насколько несокрушимыми украинцы есть.

Освобожденные из российского плена украинцы: смотрите видео

К слову, также из российской неволи удалось освободить и тех, кто попал во вражеский плен еще в начале полномасштабного вторжения. Также наконец дома военные моряки и 82 защитники Мариуполя (из них полсотни защищали "Азовсталь"), а еще 6 нацгвардейцев из гарнизона охраны Чернобыльской атомной станции и военнослужащие, которые защищали Киевскую, Донецкую области, Херсонскую и Луганскую.