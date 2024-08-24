Круги удержаний для пленных: омбудсмен вспомнил, как Россия 29 раз перевозила украинского бойца

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец раскрыл подробности об условиях содержания пленных. В частности, вспомнил как Россия 29 раз перевозила с места на место одного воина.

В субботу, 24 августа, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией, в рамках которого домой вернулись 115 защитников. Вскоре уполномоченный по правам человека выступил в эфире Суспильного, – информирует 24 Канал.

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Освобождение украинских пленных

Омбудсмен отметил, что были освобождены военные, которые находились в плену более двух лет. Среди них – 9 ребят, осужденных Россией на длительные сроки.

Как сообщали наши защитники, они проходили по несколько мест содержания. Один из них рассказал, что его перевозили с места на место 29 раз,

– отметил Лубинец.

Чиновник отмечает улучшение условий содержания пленных, которых удалось достичь по результатам переговоров с российской стороной.

В то же время, по словам Лубинца, необходимо помнить о непредсказуемости врага, который может в любой момент заблокировать обменные процессы.

Отдельно омбудсмен вспомнил об отсутствии женщин среди освобожденных и напомнил о 461 украинской героине, которая до сих пор находится в плену.

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Лубинец выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за содействие в обменных процессах, команде Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Президенту Украины и всем, кто приобщен к этому процессу.