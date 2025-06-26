Вернулся из плена в день рождения матери: из неволи освободили военного Илью Линника

Сегодня, 26 июня, состоялся еще один этап обмена пленными между Украиной и Россией. Из неволи удалось вернуть военного из Запорожья Илью Линника.

Украинский защитник вернулся домой в день рождения своей мамы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Запорожье".

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Что известно об освобождении из плена военного Ильи Линника

По словам сестры военного Татьяны Дорошенко, приятную весть родные узнали именно от Ильи. Украинский защитник позвонил, когда они были на концерте, где выступала его племянница, поэтому Илья тоже смог увидеть ее выступление.

Сегодня день рождения нашей мамы, сегодня выступление его маленькой племянницы, сегодня день, который мы ждали более трех лет!!! Пишу и плачу, радуюсь и не могу поверить!

– говорит Татьяна.

Отметим, что Илья Линник служил в 79 ДШБ и попал в российский плен 25 апреля 2022 года. В целом, по данным главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, 26 июня, во время обмена военнопленными между Украиной и Россией, удалось вернуть восемнадцать военных из Запорожской области.

Стоит заметить, что на этот раз освободили воинов Вооруженных сил, Госпогранслужбы и Национальной гвардии. Большинство из них было в неволе еще с 2022 года.