Український захисник повернувся додому в день народження своєї мами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Запоріжжя".

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Що відомо про звільнення з полону військового Іллі Лінника

За словами сестри військового Тетяни Дорошенко, приємну звістку рідні дізналися саме від Іллі. Український захисник зателефонував, коли вони були на концерті, де виступала його племінниця, тож Ілля теж зміг побачити її виступ.

Сьогодні день народження нашої мами, сьогодні виступ його маленької племінниці, сьогодні день, який ми чекали більше трьох років!!! Пишу й плачу, радію та не можу повірити!

– каже Тетяна.

Зазначимо, що Ілля Лінник служив у 79 ДШБ та потрапив до російського полону 25 квітня 2022 року. Загалом, за даними очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, 26 червня, під час обміну військовополоненими між Україною та Росією, вдалося повернути вісімнадцять військових із Запорізької області.

Варто зауважити, що цього разу звільнили воїнів Збройних сил, Держприкордонслужби та Національної гвардії. Більшість з них була в неволі ще з 2022 року.