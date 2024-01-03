"Мама, не плачь, тебе нельзя": первый разговор возвращенного украинского защитника с семьей

Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабного вторжения. Домой вернули 230 человек. Сеть тронули кадры первого разговора украинского героя с мамой.

Маме героя по телефону сообщили, что ее сын вернулся домой. Женщина не может сдержать слез. На что сын просит ее: "мама, не плачь, тебе нельзя".

Обратите внимание Считалось, что часть – пропавшие без вести: Зеленский в обращении о самом масштабном обмене

Эти щемящие кадры тронули сердца миллионов украинцев.

Первый разговор героя с мамой: смотрите видео

Что известно об обмене пленными 3 января

Российские оккупанты, которым совершенно безразлично на своих людей, не хотят проводить обмен пленными. Украина делает все возможное, чтобы вернуть каждого защитника и каждую защитницу. В то же время, Кремль блокирует обмен пленными и создает против Украины масштабные информационные кампании.

К сожалению, долгое время в обмене пленными была пауза. В то же время, 3 января украинцам сообщили радостные новости: домой вернулись 230 человек: 225 мужчин и 5 женщин. Среди них – герои ВСУ, нацгвардейцы, пограничники. Владимир Зеленский сообщил, что о некоторых из возвращенных длительное время не было никакой информации. Их считали пропавшими без вести. В то же время, Украина не теряла надежду и вернула своих героев.

Зеленский подчеркнул, что работа будет продолжена. Украина обо всех помнит и сделает все, чтобы ее люди вернулись домой и воссоединились с родными.