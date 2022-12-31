Будут встречать праздники дома: каких Героев Украина вернула из плена – трогательные кадры
Источник:Дмитрий Лубинец
В канун Нового года из российского плена освободили 140 украинцев. Среди них раненые, а также защитники Мариуполя и острова Змеиный.
Так, 140 украинцев будут отмечать новогодне-рождественские праздники дома. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Кстати говоря 140 украинцев едут домой: перед Новым годом прошел большой обмен пленными
Кого вернули домой
Из плена освободили раненых бойцов, а также защитников Мариуполя, острова Змеиный, добровольцев ТРо из Славутича. В частности, родителей и сыновей, вместе находившихся в плену, а также бойцов с Бахмутского направления. В общей сложности это – 132 мужчин и 8 женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат.
Домой вернулись:
- 82 – бойцы ВСУ,
- 15 — из ТРо,
- 22 – из НГУ,
- 11 – из ВМС,
- 10 – из ГПСУ.
Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, что вернули и защитников ЗАЭС.
Всем предоставят помощь и реабилитацию
Все освобожденные получат медицинскую помощь, пройдут реабилитацию, смогут восстановить банковские карты и документы.
Координационный штаб по вопрочас обращения с военнопленными продолжает свою работу. Лубинец подчеркнул, что власть и дальше будет делать все, чтобы вернуть на Родину каждого пленника.
Что известно о возвращенных воинах
- Среди освобожденных есть двое братьев-близнецов, попавших в плен между Горским и Золотым в Луганской области.
- Также есть сержант, 12-летний сын которого написал письмо Президенту Зеленскому, чтобы помочь освободить отца.
- Вернули отца и сына, которые вместе пошли служить в ряды территориальной обороны.
Также удалось вернуть американского питбультерьера, которого эвакуировали из "Азовстали" вместе с защитниками Мариуполя, но затем вывезли в Россию.
Всего за этот год из российской неволи удалось освободить 1596 человек – военных и гражданских. В том числе с начала полномасштабного вторжения освобождены из плена 187 женщин. ️