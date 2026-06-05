Невозможно сдержать слезы: как в Черниговской области встречали освобожденных из плена

Жители громады в Черниговской области регулярно, при любой погоде, выходят на дорогу, чтобы встречать украинских военных, которые возвращаются из плена. Они разворачивают флаги, чтобы продемонстрировать бойцам свою безграничную поддержку и благодарность.

Участники акций отметили 24 Каналу, что стремятся, чтобы их акции увидели россияне, чтобы продемонстрировать им несокрушимость украинского духа.

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Как украинцы встречают военных из плена?

Важно! Командир Денис Прокопенко сообщил, что в рамках обмена 5 июня в Украину вернулись 33 военнослужащих 1-го корпуса НГУ "Азов", среди которых только двое непосредственных защитников Мариуполя. Ситуация с освобождением защитников города остается критической, ведь более 700 бойцов бригады "Азов" уже пятый год находятся в российской неволе.

Участница акции Илона, отец которой служит на Запорожском направлении, рассказала, что старается всегда присоединяться к встрече. Делает это, потому что считает, что это обязанность каждого гражданского украинца встречать своих защитников.

Женщина говорит, что о приезде пленных узнает из собственных источников, шутит, что "разведка работает". Местные жители бросают свои дела и несмотря на погоду выходят к трассе, чтобы помахать рукой военным. Люди разделяются на две локации и разворачивают флаги.

Ни в одной стране мира такого нет, чтобы так встречали своих ребят. И мы хотим им показать, что они у нас лучшие, и что мы их ждем, любим и они всегда с нами. И это не только праздник их семей и родственников, это праздник всей Украины. Так что, пожалуйста, показывайте всем это, где можно. В Америке и в России. Пусть враги смотрят, и чтобы их жаба задавила,

– сказал участник акции Юрий.

Что еще известно о бойцах, которых освободили из плена 5 июня?

В пятницу, 5 июня, состоялся очередной обмен пленными, в результате которого из российского плена удалось освободить 185 украинских военнослужащих и одного гражданского гражданина. Как сообщил президент Зеленский, среди освобожденных – рядовые, сержанты и офицеры ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Они держали оборону в Мариуполе и на заводе "Азовсталь", а также участвовали в боевых действиях на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях. Многие из них находились в неволе еще с 2022 года.