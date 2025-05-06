Самому младшему – 22, а самому старшему – 25: из плена также вернули военнослужащих системы МВД

Украина 6 мая вернула домой 205 наших защитников из российского плена. Среди них 40 военнослужащих были из системы МВД.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

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Кто из военнослужащих системы МВД вернулся из плена

Игорь Клименко отметил, что 26 нацгвардейцев и 14 пограничников уже на родной земле. Большинство из них находилось в плену еще с 2022 года.

Самому молодому из них – 22 года, самому старшему – 25,

– рассказал глава МВД о возрасте возвращенных военнопленных.

Министр отметил, что каждому возвращенному Герою уже предоставляется медицинская и психологическая помощь. Все они получат надлежащую реабилитацию и поддержку государства.

Из плена удалось вернуть военнослужащих системы МВД / Фото из телеграм-канала Игоря Клименко

"Спасибо президенту Украины, руководителю Офиса Президента и команде Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными за проведенную работу и достигнутый результат. Благодарность международным партнерам, в частности ОАЭ, за посредничество", – резюмировал Клименко.

Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко также показал фото с возвращенными военнопленными и отметил, что задача нашего государства – вернуть всех наших граждан из вражеского плена.

Возвращенные военнопленные украинцы / Фото с телеграм-канала Александра Пивненко

К слову, в целом из 205 военнопленных украинцев удалось вернуть 3 офицеров и 202 солдат и сержантов, которые защищали страну на разных направлениях. Среди освобожденных воинов были представители различных родов войск, в частности Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.