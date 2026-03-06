Укр Рус
6 марта, 13:22
Самому младшему было 22, когда попал в плен: омбудсмен рассказал, кто вернулся домой

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • 6 марта состоялся второй этап обмена пленными, возвращено 300 украинских защитников.
  • Среди освобожденных бойцы ВСУ, ТрО, Нацгвардии, Госпогранслужбы, самому молодому 26 лет, попал в плен в 22.

В пятницу, 6 марта, состоялся второй этап обмена, о котором ранее договорились переговорные группы в Женеве. Среди освобожденных украинских защитников есть военный, которому было 22 года, когда он попал в российский плен.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Что известно об освобожденных защитниках?

6 марта состоялся второй этап обмена пленными в рамках женевских договоренностей. Домой вернулось 300 украинских защитников.

Среди освобожденных – бойцы ВСУ, в частности военнослужащие ТрО, Нацгвардии, Госпогранслужбы. Некоторые из них находились в российском плену еще с 2022 года. Все возвращенные защитники – матросы, солдаты и сержанты.

Самому старшему военному, которого удалось освободить во время этого обмена – 60 лет, а самому молодому – 26 лет. Известно, что последний попал в плен к оккупантам, когда ему было всего 22 года.

Кого Украине удалось вернуть во время первого этапа обмена?

  • 5 марта украинская сторона провела обмен военнопленными в формате 200 на 200.

  • Тогда удалось вернуть защитников Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Харьковщины и Запорожья.

  • Украина вернула военнослужащих Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, Сил Беспилотных Систем, ДШВ, ВС, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

  • Среди освобожденных были защитники Мариуполя, которые пробыли в плену почти 4 года.