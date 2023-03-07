Возвращение украинских защитников из плена: у Зеленского показали первые кадры

7 марта Украине удалось вернуть домой из плена 130 защитников государства. Так что вскоре герои смогут снова увидеть и обнять своих родных.

Как подчеркнул омбудсмен Дмитрий Лубинец, самому младшему среди освобожденных только 20 лет, самому старшему скоро исполнится 64.

Смотрите также Не видел неба 10 месяцев, – мариуполец, целовавший землю после обмена, рассказал о плене

130 героев вернулись из плена домой

Среди 130 героев – 126 защитников и 4 защитницы. Это:

45 военнослужащих Вооруженных сил Украины,

25 нацгвардейцев,

23 пограничников,

21 воин Военно-морских сил Украины,

8 терробороновцев,

8 представителей Государственной специальной службы транспорта.

При этом 87 из возвращенных героев являются защитниками Мариуполя, а 71 – "Азовстали".

Также возвращены наши люди, попавшие в плен в многострадальных Бахмуте и Соледаре,

– подчеркнул Дмитрий Лубинец.

130 защитников теперь дома / Фото омбудсмена и Координационного штаба по обращению с военнопленными

Что будет происходить дальше

Омбудсмен подчеркнул, что теперь все освобожденные из плена получат медицинскую помощь. После этого герои смогут восстановить банковские карты и документы. И, что самое важное, смогут снова встретиться со своими родными.

По словам Дмитрия Лубинца, в целом с начала полномасштабного вторжения страны-оккупантки Украине уже удалось освободить из плена 1993 украинцев.

Защитники вернулись домой: видео

Украина возвращает своих граждан из плена: последние новости