Возвращение украинских защитников из плена: у Зеленского показали первые кадры
Источник:Дмитрий Лубинец
7 марта Украине удалось вернуть домой из плена 130 защитников государства. Так что вскоре герои смогут снова увидеть и обнять своих родных.
Как подчеркнул омбудсмен Дмитрий Лубинец, самому младшему среди освобожденных только 20 лет, самому старшему скоро исполнится 64.
Смотрите также Не видел неба 10 месяцев, – мариуполец, целовавший землю после обмена, рассказал о плене
130 героев вернулись из плена домой
Среди 130 героев – 126 защитников и 4 защитницы. Это:
- 45 военнослужащих Вооруженных сил Украины,
- 25 нацгвардейцев,
- 23 пограничников,
- 21 воин Военно-морских сил Украины,
- 8 терробороновцев,
- 8 представителей Государственной специальной службы транспорта.
При этом 87 из возвращенных героев являются защитниками Мариуполя, а 71 – "Азовстали".
Также возвращены наши люди, попавшие в плен в многострадальных Бахмуте и Соледаре,
– подчеркнул Дмитрий Лубинец.
130 защитников теперь дома / Фото омбудсмена и Координационного штаба по обращению с военнопленными
Что будет происходить дальше
Омбудсмен подчеркнул, что теперь все освобожденные из плена получат медицинскую помощь. После этого герои смогут восстановить банковские карты и документы. И, что самое важное, смогут снова встретиться со своими родными.
По словам Дмитрия Лубинца, в целом с начала полномасштабного вторжения страны-оккупантки Украине уже удалось освободить из плена 1993 украинцев.
Защитники вернулись домой: видео
Украина возвращает своих граждан из плена: последние новости
- Перед 7 марта последний обширный обмен пленными состоялся 16 февраля. Тогда из плена вернули 101 украинца – 100 военных и 1 гражданского. Среди них были защитники Мариуполя, воины из "Азовстали", защитники Бучи, Херсона и Лимана.
- Однако это был не единственный обмен в течение месяца. Ранее, 4 февраля, домой вернулись 116 военных. Тогда 87 воинов были из ВСУ, 8 бойцов из ТрО, 7 героев из Нацгвардии, 6 из Нацполиции, 5 из ГПСУ, 2 из ВМС и 1 – из ГСЧС.
- Возвращает государство домой и тела погибших героев. Так, 3 марта удалось вернуть тела еще 17 павших защитников, так что родные смогут достойно их похоронить.