Медик, спасавший людей на "Азовстали", и родные братья: в ГУР рассказали об обмененных пленных

Украина 8 февраля вернула домой еще 100 военнопленных из России. Среди возвращенных защитников были военные и медик, оборонявшие "Азовсталь".

В украинской разведке отметили, что это уже 51-й обмен военнопленными с начала полномасштабного вторжения России. Обмен состоялся в рамках работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными по поручению президента Украины.

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В ГУР рассказали, кого из военнопленных удалось освободить

В разведке отметили, что среди спасенных военнослужащих на этот раз 49 воинов Национальной гвардии Украины, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в частности 11 тероборонцев.

В ГУР МО также рассказали, что все освобожденные наши защитники – рядового и сержантского состава.

84 спасенных воинов защищали Мариуполь (в том числе 82 – защитники "Азовстали"). Остальные выполняли боевые задачи на Донецком и Луганском направлениях,

– отметили представители разведки.

В ГУР показали защитников, которых Украине удалось вернуть / Фото Координационного штаба

Они также сказали, что по меньшей мере 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему исполнилось 62 года, а самому молодому – 20.

"Удалось спасти, в частности, медика, который в сверхсложных условиях спасал раненых на "Азовстали", родных братьев Николая и Романа", – говорится в заметке ГУР.

В ведомстве выразили благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за оказанную помощь и содействие в организации этого обмена. В ГУР отметили, что с момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить уже 3 135 защитников и защитниц.

Напоследок в разведке заверили, что продолжают упорно работать, чтобы как можно быстрее вернуть из плена всех наших людей.

Украина вернула домой 100 защитников