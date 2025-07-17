Молились и ждали дома: в Калуше освобожденный из плена Андрей Бинык снял баннер со своим фото

Сотни жителей города Калуш, что в Ивано-Франковской области, собрались на площади, чтобы встретить освобожденного из российского плена земляка. 22-летний Андрей Бинык снял баннер со своим фото на Аллее веры и надежды.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местное издание "Репортер".

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Как встречали в Калуше военного Андрея Биника?

Фото Андрея Биника было среди всех тех пропавших без вести и пленных военных из Калушской общины, которых родные ждут дома. Парень вернулся домой из российского жестокого плена и официально убрал свой баннер на Аллее веры и надежды, ведь теперь он дома.

Во время момента, что волновал всех присутствующих, люди кричали Андрею "Спасибо!". Военный поделился, что помогало ему держаться в плену и ожидать возвращения.

Я думал о маме, я молился к Богу и просил, чтобы он меня подкреплял, исцелял. Я все отдал в его руки. Я чувствовал, что меня поддерживают везде,

– рассказал Андрей Биник.

На срочную службу военный пошел в 2021 году, а с декабря 2024 он воевал в разведывательном подразделении. Во время выполнения боевых задач Андрей Бинык попал в российский плен и с февраля считался пропавшим без вести. Домой молодой защитник вернулся во время обмена 9 июня. Андрей прошел реабилитацию и вернулся в родной Калуш.

Мама Андрея Биника Татьяна рассказывает, что молилась ежедневно, чтобы ее сын вернулся домой. Она просила Бога, чтобы он уберег парня от издевательств и пыток со стороны россиян. И сейчас она счастлива, что наконец смогла обнять сына. Женщина узнала из новостей, что из плена вернут молодых воинов до 25 лет, поэтому она надеялась, что среди них будет ее сын. Затем ей сообщили по телефону, что Андрея выбрали на обмен.

Сам Андрей узнал о своем обмене накануне, 8 июня. Тогда нескольких военнопленных отправили на самолет.

Мне дали обувь, ту с которой я к ним приехал. Расписался за то, что получил ту обувь. После чего нас посадили в автозак. И уже в аэропорту узнал, что на обмен еду. Невероятно, был очень счастлив. Чем скорее увидеть маму и быть на свободе,

– поделился Андрей.

Щемящий момент, что показал освобождение Андрея Биника из вражеского плена: смотрите видео

Большую и добрую встречу Андрея с горожанами организовали семьи пропавших без вести и пленных из Калушской общины. Для них возвращение земляка домой – это то, что вселяет надежду на спасение их родных.