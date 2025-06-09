Муж в плену, дочь в российской тюрьме: Александра Столяр ждет родных и заботится о собаках

Журналисты рассказали историю Александры Столяр, которая ждет мужа Владимира из плена, а дочь Ирину – из российской тюрьмы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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История Александры Столяр

Александра родилась в Кишиневе, потом ее семья переехала в Мариуполь. Воспитывала дочь сама, поэтому много работала – была музыкальным руководителем в дошкольном учреждении, ведущей праздников и пела на сцене.

Со вторым мужем познакомилась в 2015 году. В следующем году пара поженилась и жила в Мариуполе до 2022 года.

Мой муж – кадровый военный, служит в 12-й бригаде "Азов", это внутренняя часть Мариуполя. В 2015 году он приехал из Бердичева в Мариуполь защищать нашу страну. В 4 утра 24 февраля 2022 года его подняли по тревоге, и он уехал. Больше я его не видела.

Александра выехала из Мариуполя 9 мая. Чувствовала, что этим будто предает мужа. С дочкой Ириной она переехала в Бердичев и поселилась в доме родителей Владимира. Тогда и узнала, что муж вышел в плен.

Последний раз Александра общалась с ним летом 2022 года, когда Владимир был в Еленовке. В дальнейшем во время каждого обмена получает известия от мужа. Сейчас Владимир находится в следственном изоляторе в городе Бийск Алтайского края.

"Каждый обмен для меня – это маленькая смерть, к сожалению. Я всегда точно знаю, когда он состоится. Иногда знаю, что моего мужа нет в списках на обмен. Но все равно жду. А утром следующего дня просыпаюсь – и живу дальше. (...) Человек, который сообщил мне, где находится мой муж, вообще ничего не сказал об отношении к ним. А то, что он промолчал об условиях, свидетельствует: там до сих пор издеваются над нашими ребятами", – рассказала Александра.

Ирина Навальная, дочь Александры, в августе 2022 года поехала в Мариуполь, чтобы навестить бабушку – маму ее покойного отца. Девочка помогала бабушке искать еду, носить воду, разжигать костер. 27 сентября 2022 года Ирина должна была вернуться в Бердичев, но ее задержала оккупационная полиция на улице Мариуполя.

Оккупанты придирались к фамилии, а потом обнаружили, что отчим девушки – азовец. Ирину обвинили в планировании теракта и перевели в ростовский следственный изолятор. Поскольку девушка "политический" узник, то ее может освободить только политическое решение.

И до сих пор моя дочь находится у них – уже два года и восемь месяцев. Ее осудили на восемь лет. У нее там есть адвокат. Прокуратура просила 15 лет, но дали меньше. Моя дочь – очень медийная личность в России. Она Навальная, и о ней снимали много сюжетов. Много грязи, ее очень "раскрутили".

Апелляция состоится 23 июня этого года.

О состоянии здоровья дочери Александра узнает от бабушки. Ирина уже перенесла операцию на кишечнике. Сейчас у нее ухудшилось состояние здоровья: есть тромбоз, болят руки и ноги, лимфоузлы воспалены, левая сторона отекла, что распространилось на грудь.

Оккупанты не оказывают медицинской помощи, отказывают в госпитализации и не проводят обследований.

Над нашими людьми там издеваются. Если не физически – то морально сто процентов. Дочь обратилась в медчасть, но над ней посмеялись и сказали: "Переживешь",

– поделилась Александра.

Если с мужем она не может поддерживать связь, то с дочкой есть возможность переписываться. Ирина не жалуется, а мечтает вернуться домой. Александра, понимая, что россияне читают все письма, пишет о собаках. У нее три собаки, к тому же она помогает бездомным животным.