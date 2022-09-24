Совсем юные девушки, как и тысячи украинцев, испытали ужас войны из-за неспровоцированной агрессии россии. Как и тысячи украинцев, они были вынуждены покинуть родительский дом.
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Отец сестер погиб, мать – оказалась в плену
Отец Кристины и Влады был военным и отдал жизнь за Украину. Их мать, тоже военная, была среди защитников "Азовстали" и попала в плен несколько месяцев назад.
Поэтому сестрам, оказавшимся один на один с войной, пришлось без родителей продолжать жить и каждый день с нетерпением ждать возвращения мамы.
Они устояли. Выдержали. И – дождались самого счастливого дня! Позавчера из плена вместе с 215 другими защитниками была освобождена мама,
– сообщила Ирина Верещук.
Ирина Верещук и сестры Кристина и Влада / Фото Минреинтеграции
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Возвращение защитников "Азовстали": главное
- Первые фотографии успешного освобождения из плена 215 украинцев появились в сети вечером 21 сентября. Так, Украине удалось освободить 124 офицеров, из которых 108 – защитники "Азовстали".
- В частности, домой вернулись командиры защитников "Азовстали" Прокопенко и Волына, а также глава полиции Мариуполя и "Птичка".
- В ту ночь украинцы не могли сдерживать эмоции радости. В обмен сеть разразилась радостными сообщениями. В частности, отреагировали Елена Зеленская, Мустафа Найем, Александр Ткаченко, украинские звезды и почти каждый украинец.
- Известно, что наших защитников обменяли на виктора медведчука и других оккупантов. Украинцы на это отреагировали мемами с главным месседжем – "Нах*р нам медведчук". 24 канал собрал самые яркие из них.
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