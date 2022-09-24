Зовсім юні дівчата, як і тисячі українців, відчули жах війни через неспровоковану агресію росії. Як і тисячі українців вони були змушені покинути рідну домівку.

До теми Вся Україна не стримує сліз радості: що відомо про повернення захисників "Азовсталі" з полону

Батько сестер загинув, мати – опинилася в полоні

Батько Христини та Влади був військовим та віддав життя за Україну. Їхня мати, теж військова, була серед захисників "Азовсталі" та потрапила у російський полон декілька місяців назад.

Тож сестрам, які опинилися сам на сам з війною, довелося без батьків продовжувати жити та щодня з нетерпінням чекати на повернення мами.

Вони встояли. Витримали. І – дочекалися найщасливішого дня! Позавчора з полону разом із 215 іншими оборонцями була звільнена мама,

– повідомила Ірина Верещук.



Ірина Верещук та сестри Христина і Влада / Фото Мінреінтеграції

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