Зовсім юні дівчата, як і тисячі українців, відчули жах війни через неспровоковану агресію росії. Як і тисячі українців вони були змушені покинути рідну домівку.
До теми Вся Україна не стримує сліз радості: що відомо про повернення захисників "Азовсталі" з полону
Батько сестер загинув, мати – опинилася в полоні
Батько Христини та Влади був військовим та віддав життя за Україну. Їхня мати, теж військова, була серед захисників "Азовсталі" та потрапила у російський полон декілька місяців назад.
Тож сестрам, які опинилися сам на сам з війною, довелося без батьків продовжувати жити та щодня з нетерпінням чекати на повернення мами.
Вони встояли. Витримали. І – дочекалися найщасливішого дня! Позавчора з полону разом із 215 іншими оборонцями була звільнена мама,
– повідомила Ірина Верещук.
Ірина Верещук та сестри Христина і Влада / Фото Мінреінтеграції
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Повернення захисників "Азовсталі": головне
- Перші фотографії з успішного звільнення з полону 215 українців з'явилося у мережі ввечері 21 вересня. Так, Україні вдалось визволити 124 офіцерів, з яких 108 – захисники "Азовсталі".
- Зокрема, додому повернулися командири захисників "Азовсталі" Прокопенко та Волина, а також глава поліції Маріуполя та "Пташка".
- У ту ніч українці не могли стримувати емоцій радості. На обмін мережа вибухнула радісними повідомленнями. Зокрема, відреагували Олена Зеленська, Мустафа Найєм, Олександр Ткаченко, українські зірки та ледь не кожен українець.
- Відомо, що наших захисників обміняли на віктора медведчука та інших окупантів. Українці на це відреагували мемами з головним меседжем – "Нах*р нам той медведчук". 24 канал зібрав найяскравіші з них.
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