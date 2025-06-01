Буданов анонсировал подготовку следующего этапа обмена пленными

Украина 19 июня провела очередной этап обмена пленными с Россией. Следующий этап возвращения наших защитников уже готовится.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы ГУР МО Кирилла Буданова в его телеграм-канале.

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Что рассказал Буданов о следующем обмене

Кирилл Буданов отметил, что из российского плена 19 июня вернулась еще одна группа тяжелораненых и тяжелобольных воинов. Большинство из них – защитники Мариуполя, которые провели в неволе более трех лет.

Поздравляю на родной земле! Впереди – физическая и психологическая реабилитация, восстановление после длительного плена,

– рассказал глава украинской разведки.

Буданов показал видео с возвращенными военнопленными 19 июня / Видео с фейсбук-страницы начальника ГУР

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины также анонсировал, что уже ведется подготовка к следующему этапу обмена.

К слову, в обмене пленными 19 июня в Украину вернулись воины ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы. Большинство из них было в плену с 2022 года.