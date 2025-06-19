Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис глави ГУР МО Кирила Буданова у його телеграм-каналі.

До теми "Я завжди сподівався та чекав цього дня": захисник емоційно висловився про повернення з полону

Що розповів Буданов про наступний обмін

Кирило Буданов зазначив, що із російського полону 19 червня повернулася ще одна група тяжкопоранених та важкохворих воїнів. Більшість із них – оборонці Маріуполя, які провели в неволі понад три роки.

Вітаю на рідній землі! Попереду – фізична та психологічна реабілітація, відновлення після тривалого полону,

– розповів очільник української розвідки.

Буданов показав відео з поверненими військовополоненими 19 червня / Відео з фейсбук-сторінки начальника ГУР

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України також анонсував, що вже ведеться підготовка до наступного етапу обміну.

До слова, в обміні полоненими 19 червня в Україну повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби. Більшість з них була в полоні з 2022 року.