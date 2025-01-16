Украина добилась отдельного формата возвращения из плена тяжелораненых защитников, - ГУР

Украина работает над возвращением своих людей, которые попали в российский плен. В частности, разработали специальный формат для тяжелораненых военных.

Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что Украина добилась отдельного формата возвращения из плена тяжелораненых защитников. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Движение будет быстрее



Известно, что 15 января 2025 года по поручению Президента Украины команда Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в рамках репатриации вернула из российского плена 25 наших граждан.

Среди них также были 24 тяжелобольных и тяжелораненых военных, а также один гражданский. Юсов отметил, что это – знаковое событие.

Украина добилась отдельного нового формата возвращения тяжелобольных и тяжелораненых украинских защитников и гражданских. Есть надежда, что в этом направлении движение будет быстрее и результативнее,

– пояснил он.

Кроме этого, представитель ГУР также отметил, что возвращенным бойцам продолжают оказывать помощь, а надел их ожидает реабилитация.

Во время обмена 15 января из российского плена удалось вернуть одного военнослужащего 12-й бригады специального назначения "Азов". Еще 849 находятся в плену. Об этом сообщил Денис "Редис" Прокопенко