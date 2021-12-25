Обмен пленными до конца 2021 года: Гармаш оценил шансы

Москва не предпринимает никаких шагов для того, чтобы обмен удерживаемыми лицами состоялся. Поэтому шансы на его проведение до конца 2021 года невелики.

Такое мнение высказал в эфире одного из украинских телеканалов представитель отдельных районов Донецкой области в составе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

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Гармаш оценил возможность обмена пленными в 2021 году

Я не вижу никаких действий со стороны России, чтобы это (обмен удерживаемыми лицами до конца 2021 года – 24 канал) могло произойти,

– отметил журналист.

Он добавил, что не видит также и заинтересованности России в этом. Поэтому шансов на то, что пленные украинцы еще в 2021 году вернутся домой, к сожалению, очень мало.

В то же время, подчеркнул Гармаш, все же есть небольшой шанс, что российская сторона прибегнет к такому гуманному шагу, чтобы продемонстрировать США готовность к деэскалации. Именно этого требует Вашингтон для проведения переговоров между президентами.

"Однако пока никаких признаков этого я не вижу. К тому же на последнем заседании ТКГ – 24 канал) они (российская сторона – 24 канал) еще раз подчеркнули, что обмен состоится после полного комплексного политического урегулирования конфликта", – добавил представитель украинской делегации.

Напомним, ранее Гармаш заявлял, что единственной надеждой для сдвига переговоров с Россией является давление США на государство-агрессор.

Обмен пленными: последние новости

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович 10 декабря заявил, что украинская сторона предлагает три варианта обмена удерживаемыми лицами. Однако Россия отвергает их. Украина готова к обмену 60 человек.

По информации уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, в плену оккупантов на Донбассе находится 300 граждан Украины, среди которых 40 – военные. Также 258 украинцев считают пропавшими без вести.

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