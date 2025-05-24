Среди 307 украинцев, вернувшихся из плена 24 мая, 27 защитников Мариуполя. Они пройдут медосмотр и будут направлены на реабилитацию.

В Украину возвращаются военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, СБС, Военно-Морских Сил, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Из плена вернулись 27 защитников Мариуполя

В рамках второго обмена пленных, состоявшегося 24 мая, из плена вернулись 307 военных. Из них 27 – защитники Мариуполя. Их имена сообщат позже.

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Всего из плена возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях. Это бойцы ВСУ, в частности ДШВ, СБС, Военно-Морских Сил, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины. Для некоторых подразделений это первое возвращение их собратьев из плена с начала войны.

В целом Россия и Украина должны обменяться тысячей военнопленных. Продолжение обмена ожидается завтра. Вчера же, 23 мая, Россия передала Украине в рамках обмена 390 пленных.