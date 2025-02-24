Готова ли Россия на обмен "всех на всех": в разведке ответили

Сейчас Украина публично не комментирует количество пленных в России украинских военных и гражданских, а также оккупантов, находящихся в украинском плену. Семьи украинских пленных получают всю необходимую информацию.

Обмен "всех на всех" является целью Украины. Это 24 Каналу отметил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

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"Это задача и цель. Безусловно, мы к этому придем. Сейчас за период полномасштабного вторжения состоялся 61 обмен. Не благодаря, а вопреки многому, в частности, позиции государства-агрессора. Когда мы говорим о международных институтах, то вряд ли они проявили себя здесь крайне эффективно", – сказал он.

Украина не ждет завершения активной фазы боевых действий и готовит следующие обмены. Параллельно ведется активная сложная работа над конечным результатом возвращения каждого и каждой домой как среди военнопленных, так и среди гражданских лиц. Ведь без этого нельзя говорить о справедливом мире.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым шагом, который будет сигнализировать о готовности России к мирным переговорам, должно стать освобождение тысячи украинских пленников, которые удерживаются не только с 2022 года, а еще с 2014. Он подчеркнул, что Украина готова к обмену "всех на всех".