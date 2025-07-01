"Держись, скоро приеду и буду тебя оберегать": щемящий разговор освобожденного защитника с мамой

Украина 4 июля провела новый этап обмена пленными с Россией. Один из защитников, который вернулся на родину, не смог сдержать слезы во время первого телефонного разговора с мамой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, которое распространил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Что сказал военнопленный в телефонном разговоре с мамой

После возвращения в Украину один из военнопленных имел возможность позвонить своей маме. Сам защитник не смог сдержать эмоций во время этого разговора.

Мамуська, привет. Добрый день, моя дорогая. Мамочка, ты, главное, не нервничай. Все в порядке. Вы там живы, здоровы? Все целы? Держись, мама, пожалуйста. Очень прошу тебя, держись. Я приеду. Я буду тебя защищать, оберегать и заботиться о тебе, пожалуйста. Не волнуйся. Передавай всем привет. Пожалуйста, мамочка,

– сказал украинский Герой.

Щемящий разговор возвращенного из плена защитника с его мамой / Видео с телеграм-канала Дмитрия Лубинца

Дмитрий Лубинец отметил, что эти простые, но искренние слова полны невероятной радостью и символизируют возвращение к жизни и надежду на будущее.

К слову, Украина 4 июля вернула из плена военнослужащих ВСУ, среди которых представители различных силовых структур, а также гражданских украинцев. Среди освобожденных есть также и защитники Мариуполя, которые более 3 лет провели во вражеском плену.