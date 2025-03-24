Военный похудел на 40 килограммов в российском плену: фото до и после

Украинский защитник Иван Петровский вернулся из российского плена в рамках большого обмена 19 марта. В соцсетях воин показал свои фото до и после плена.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Ивана Петровского в инстаграме.

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Как выглядит защитник после российского плена

Иван Петровский рассказал, что пробыл в российском плену 1037 дней. За это время он потерял 40 килограммов веса.

Мать военного Раиса Петровская рассказала Укринформу, что сын в 2015 году пошел на службу в Нацгвардию, которую проходил в Харькове. Впоследствии Иван перешел служить в Мариуполь и находился в рядах 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого НГУ.

Иван Петровский был одним из защитников Мариуполя. В плен он попал в мае 2022 года, где провел почти три года. Во время пребывания в неволе он имел проблемы со здоровьем.

Родным известно, что Иван был в Еленовке, а затем его перевели в Волгоградскую область России.

О том, что сына готовят на обмен, я не знала. Ко мне сегодня позвонила двоюродная сестра и сказала, что видела списки на обмен, где есть мой сын, но я не поверила. Потом через час позвонило мое солнышко и говорит: "Мама, я в Украине". Это большая радость, от которой до сих пор не могу прийти в себя,

– рассказала мать после обмена.

Женщина добавила, что за два дня до обмена Иван отмечал день рождения – ему исполнилось 30 лет.

Заметим, в рамках последнего обмена пленными 19 марта в Украину вернулось 175 защитников. Еще 22 защитника вернулись домой благодаря мероприятиям вне обменов. Среди них тяжелораненые и воины, которых Россия преследовала за вымышленные преступления.