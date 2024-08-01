Борцов за свободу обменяли на убийц и мошенников: СМИ рассказали об освобожденных пленных
Источник:The Insider
Россия и Запад провели крупнейший обмен заключенными со времен холодной войны. Кремль передал Западу активистов и борцов на свободу. Взамен принял – киллеров и мошенников.
В четверг, 1 августа, стало известно об обмене заключенными между Россией, США и Германией. Из российских тюрем освобождены несколько американцев и европейцев, в частности журналист WSJ Эван Гершкович и бывший морпех США Пол Уилан.
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Политзаключенные на свободе
По данным СМИ, среди освобожденных из российского заключения:
- Илья Яшин. Приговорен к 8 с половиной лет за "фейки" об армии;
- Владимир Кара-Мурза. Получил 25 лет по обвинению в госизмене;
- Алсу Курмашева. Журналистка "Радио Свобода", осуждена за отказ сообщить о статусе "иноагента";
- Андрей Пивоваров. Бывший глава "Открытой России", обвиняемый за деятельность нежелательной организации;
- Олег Орлов. Правозащитник, глава "Мемориала";
- Александра Скочиленко. Задержанная за антивоенные акции;
- Лилия Чанышева. Бывшая руководительница уфимского штаба Навального;
- Ксения Фадеева. Бывшая глава штаба Навального в Томске;
- Рико Кригер. Бывший сотрудник немецкого Красного Креста;
- Кевин Лик. Самый молодой политзаключенный, осужденный за "госизмену";
- Демури Воронин. Политолог, фигурант дела Ивана Сафронова;
- Вадим Останин. Бывший глава барнаульского штаба Навального;
- Патрик Шёбель. Немецкий гражданин, задержан за владение марихуаной;
- Пол Вилан. Бывший морпех, осужден за шпионаж;
- Герман Мойжес. Юрист, идеолог велодвижения.
В обмен на освобождение политзаключенных Россия получила киллера Вадима Красикова и других лиц, задержанных за мошенничество и шпионаж, среди которых агенты ГРУ, хакеры и контрабандисты.
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Речь идет о таких персонах:
- Артем и Анна Дульцевы. Проживали в Словении под вымышленными именами Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос. Задержаны в Любляне. Возможно, являются нелегалами ГРУ.
- Павел Рубцов. Агент ГРУ, выдавал себя за испанского журналиста Пабло Гонсалеса. Задержан на польско-украинской границе. Обвинен в шпионаже в пользу России.
- Роман Селезнев. Российский хакер, приговорен в США к 27 годам тюремного заключения за мошенничество с использованием компьютерных технологий и кражу персональных данных.
- Владислав Клюшин. Признан виновным в инсайдерской торговле Бостонским судом в США. Приговорен к 9 годам заключения.
- Михаил Микушин. В мае 2022 года суд в Норвегии предъявил ему обвинение в шпионаже.
- Вадим Конощенок. Один из участников контрабандистской сети "Серния", которая нелегально вывозила высокотехнологичное оборудование из США и через страны ЕС поставляла его российским государственным компаниям.