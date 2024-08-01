Борцов за свободу обменяли на убийц и мошенников: СМИ рассказали об освобожденных пленных

Россия и Запад провели крупнейший обмен заключенными со времен холодной войны. Кремль передал Западу активистов и борцов на свободу. Взамен принял – киллеров и мошенников.

В четверг, 1 августа, стало известно об обмене заключенными между Россией, США и Германией. Из российских тюрем освобождены несколько американцев и европейцев, в частности журналист WSJ Эван Гершкович и бывший морпех США Пол Уилан.

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Политзаключенные на свободе

По данным СМИ, среди освобожденных из российского заключения:

Илья Яшин. Приговорен к 8 с половиной лет за "фейки" об армии;

Владимир Кара-Мурза. Получил 25 лет по обвинению в госизмене;

Алсу Курмашева. Журналистка "Радио Свобода", осуждена за отказ сообщить о статусе "иноагента";

Андрей Пивоваров. Бывший глава "Открытой России", обвиняемый за деятельность нежелательной организации;

Олег Орлов. Правозащитник, глава "Мемориала";

Александра Скочиленко. Задержанная за антивоенные акции;

Лилия Чанышева. Бывшая руководительница уфимского штаба Навального;

Ксения Фадеева. Бывшая глава штаба Навального в Томске;

Рико Кригер. Бывший сотрудник немецкого Красного Креста;

Кевин Лик. Самый молодой политзаключенный, осужденный за "госизмену";

Демури Воронин. Политолог, фигурант дела Ивана Сафронова;

Вадим Останин. Бывший глава барнаульского штаба Навального;

Патрик Шёбель. Немецкий гражданин, задержан за владение марихуаной;

Пол Вилан. Бывший морпех, осужден за шпионаж;

Герман Мойжес. Юрист, идеолог велодвижения.

В обмен на освобождение политзаключенных Россия получила киллера Вадима Красикова и других лиц, задержанных за мошенничество и шпионаж, среди которых агенты ГРУ, хакеры и контрабандисты.

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Речь идет о таких персонах: