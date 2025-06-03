Среди пленных были беременные: Юсов вспомнил абсурдную ситуацию со стороны России

В начале полномасштабного вторжения среди украинских военнопленных были беременные женщины. Однако российская сторона отказывалась отдавать их безусловно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова для Укринформ.

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Как россияне проводят обмены пленными

Андрей Юсов рассказал об одной из абсурдных ситуаций, которые случались во время обменов пленными с Россией.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения среди украинских военнопленных были и беременные женщины, однако даже в таких случаях российская сторона отказывалась отдавать их безусловно – вместо этого включала в обменные списки.

Они так же их выставляли на обмен. Ну это просто к вопросу, наверное, культурного уровня этих людей,

– подчеркнул Юсов.

К слову, в новом интервью Андрей Юсов также прокомментировал недавний обмен пленными в формате "1000 на 1000". По его словам, этот раз обмен проходил иначе, чем обычно: Россия предоставила списки лиц, которых готова оперативно передать, а в ответ Украина передала собственные списки пленных, которых также готова освободить.

Также в рамках этого обмена в Россию выехали 70 коллаборационистов – это произошло "по взаимному согласию".