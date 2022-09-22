Самый молодой парамедик на "Азовстали": из плена вернулся 19-летний "Гринка"
Источник:Громадське
Между Украиной и россией состоялся очередной обмен пленными. В его пределах домой вернулся самый молодой защитник "Азовстали" – 19-летний Назарий Гринцевич.
Винничанин Назарий Гринцевич с позывным "Гринка" три месяца провел в Мариуполе как парамедик полка "Азов". Впоследствии еще четыре месяца был в заключении у россиян.
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Что известно об одном из героев Украины
Назар всегда мечтал быть военным и служить в полку "Азов". Когда ему исполнилось 18 лет, парень пошел в ряды полка. К началу полномасштабного вторжения россии он успел послужить лишь 10 месяцев, освоил курсы парамедика и получил орден "За мужество" III степени за спасение раненых.
После 24 февраля, когда в Мариуполе уже шли бои, Назара контузило. Позже он получил осколочное ранение в лицо и перелом ребер. Своим родным он об этом не рассказал. Когда Мариуполь уже был в окружении российских войск Назар с защитниками Мариуполя оказался на "Азовстали". Там он все еще спасал гражданских и военных.
Мама Гринцевича рассказала, что сын написал ей последнее сообщение 17 мая. Тогда он сказал, что не знает, когда снова появится на связи. После приказа президента Владимира Зеленского Назар вместе с собратьями сложил оружие.
Гринцевич провел в плену оккупантов четыре месяца. Сейчас он один из 215 героев, которых 21 сентября удалось вернуть домой.
Как Зеленский поблагодарил защитников Мариуполя
Президент Владимир Зеленский поблагодарил всех причастных к обмену. Он добавил, что все спецслужбы сработали отлично. По его словам, мы увидим всех наших ребят и всех, кто помогал их вернуть.
Возвращение защитников "Азовстали": последние новости
- 21 сентября домой вернулись 215 украинских защитников. Среди них – 108 защитников "Азовстали". В соцсетях одна за другой публиковали фото бойцов. Уже есть полный список имен украинских героев, которых удалось спасти.
- В преддверии масштабного обмена президент Турции Реджеп Эрдоган сообщал, что Киеву и москве удалось договориться об освобождении своих бойцов. Кроме того, Эрдоган добавил, что Украина должна вернуть все свои земли, которые оккупировала россия.
- Отметим, что из плена освободили Екатерину Полищук, которую большинство знает по позывному "Пташка". А также начальника патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина. Кроме того, домой вернулись командиры полка "Азов" Денис Прокопенко и Святослав Паламарь.
- Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко объяснил, почему путин не сорвал соглашение об обмене. По его словам, глава кремля не мог этого сделать после анонса Эрдогана.