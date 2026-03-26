В Координационном штабе сказали, как много в плену украинцев, которые попали туда еще до 2022

Россия в определенные периоды выходила из переговорного процесса, что вредило возможности проводить обмены пленными. Однако сейчас коммуникация с российской стороной в частности по гуманитарным вопросам продолжается.

Об этом рассказал на мероприятии "Вместе ради возвращения" руководитель секретариата Координационного штаба, полковник Богдан Охрименко, передает 24 Канал. По его словам, сейчас происходит диалог, обсуждаются определенные уточнения, продолжается согласование позиций.

Кого в первую очередь вносят в списки на обмен?

В прошлый раз обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 5 – 6 марта. Тогда удалось вернуть 5 числа 200 украинских военнослужащих, а 6-го – еще 300 защитников.

По словам руководителя секретариата Координационного штаба, позиция украинской стороны – освобождать в первую очередь тяжелобольных, женщин, а также тех людей, которые дольше всего находятся в российском плену.

Это люди, которые стали заложниками до полномасштабного вторжения, мы о них не забываем, но вместе с тем и о людях, которые попали в плен в 2022, 2023 годах,

– озвучил Охрименко.

Руководитель секретариата Координационного штаба сообщил, что украинцев, которые были взяты в плен до 2022 года, сейчас насчитывается не так много, как тех, которые оказались в заложниках России после начала широкомасштабной войны (военные, гражданские).

Мы говорим о десятках граждан, которые еще остаются в плену с 2014 года, начала вооруженной агрессии. Конечно, что наибольшее количество тех, которые попали в плен после 2022-го,

– подытожил Охрименко.

