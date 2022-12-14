В Красном Кресте видят возможность обмена пленными "всех на всех"
Источник:Sky News
Возможность масштабного обмена пленными между Украиной и Россией существует. Красный Крест акцентирует, что это известная практика в международных конфликтах.
Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер заявила, что эту возможность могут выполнить обе стороны.
Кстати говоря Визит Красного Креста к военнопленным: Украина не может официально подтвердить
Обмен "всех на всех" – какова вероятность
Сполярич-Эггер отметила, что в российско-украинском международном конфликте может произойти обмен "всех на всех". Она добавила, что это "известная практика" во время войны.
Эта возможность, безусловно, может быть использована сторонами,
– сказала президентка.
В то же время, никаких подробностей она не добавила.
Обмен пленными: последние новости
Украина продолжает возвращать из плена своих людей. Власти подчеркивают, что помнят о каждом пленном.
- Например, 14 декабря домой вернулись еще 64 военнослужащих. Они воевали на Донецком и Луганском направлениях. В частности, защищали Бахмут.
- 6 декабря также вернули 60 наших военных. Это воины ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ – 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов.
- 1 декабря Украина вернула из российского плена еще 50 бойцов. Большинство из освобожденных украинцев имеют ранения и травмы. Среди освобожденных есть также те, кто находились в Еленовке, раненные, в частности, в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что с 24 февраля из российского плена уже вернули более 1300 украинцев.