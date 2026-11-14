Лубинец рассказал, сколько украинцев могут освободить в ходе нового обмена пленными

В рамках следующего обмена между Украиной и Россией планируется вернуть домой не менее 1000 украинцев. При этом стороны будут работать над тем, чтобы увеличить это число.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Каким будет предстоящий обмен?

По словам омбудсмена, после появления официальной информации о подготовке масштабного обмена он связался с российским омбудсменом Яной Лантратовой, чтобы уточнить количество людей, которых планируют освободить.

Лантратова подтвердила, что речь идет как минимум о 1000 человек. В то же время окончательное число еще может вырасти до 1200 или даже 1500 человек.

Также Лубинец предложил включить в обмен не только военнопленных, но и гражданских украинцев. По его словам, российская сторона согласилась рассмотреть это предложение.

Что известно о подготовке нового обмена пленными?

12 ноября президент Владимир Зеленский подтвердил подготовку крупнейшего за время полномасштабной войны обмена пленными между Украиной и Россией.

Глава государства предполагал, что обмен может состояться по формуле "1200 на 1200" или "1300 на 1300".

К подготовке обмена также присоединились представители администрации президента США. В частности, спецпредставители Стив Виткофф и Джаред Кушнер.