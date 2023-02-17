День сурка: двое окупантов попали в плен после того, как их обменяли

Россияне продолжают наступать на одни и те же грабли. То есть они возвращаются на фронт даже после того, как их отправили домой в рамках обмена пленными.

Оккупанты вместо того, чтобы радоваться, что не пополнили статистику потерь врага, решили снова пойти в бой. Их историю во время телемарафона рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает 24 Канал.

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День сурка для оккупантов

Лубинец отметил, что в плен попали Александр Фоменко и Руслан Вальяшин. И их история мало кого бы заинтересовала, если бы не тот факт, что их уже возвращали в Россию. Этим двоим либо очень понравилось попадать в плен, либо в стране-агрессорке им просто не позволили отсидеться. И, как подчеркнул уполномоченный, действует второй сценарий.

Кого они возвращают (из плена – 24 Канал) – сразу отправляют на фронт. Мы считаем, что это показатель того, что там безумное недоукомплектование живой силой,

– подчеркнул Лубинец.

Подчеркиваем, этим оккупантам повезло. По состоянию на утро 17 февраля ВСУ уничтожили уже 141 260 российских захватчиков. И только за минувшие сутки статистика потерь врага пополнилась 800 бойцами второй армии мира.

Также омбудсмен подчеркнул, что вести переговоры со страной-агрессорой по поводу обмена пленных – процесс сложный. Впрочем, он не стоит на месте. Лубинец также отметил, что ожидает позитивных новостей вскоре.

Украина вернула еще 100 защитников

Напомним, что 16 февраля домой удалось вернуть еще 100 украинских военных. 94 из них – защитники Мариуполя, в том числе 63 воина из "Азовстали". Также из плена России удалось спасти одного гражданского.

В рамках этого обмена удалось освободить рядовой и сержантский состав:

к Военно-морским силам относятся 46 освобожденных,

к Государственной пограничной службе – 29,

к Нацгвардии – 12,

к Вооруженным Силам Украины – 8,

к рядам Территориальной обороны – 5.

Что касается гражданского, спасшегося из плена Кремля, то им стал первый заместитель мэра Энергодара Иван Самойдюк. Заметим, что еще 19 марта из-за "непокорности" оккупанты похитили его вблизи Благовещенки. Он пробыл в неволе целых 333 дня. К счастью, теперь он может вернуться к родным и близким после почти целого года разлуки.