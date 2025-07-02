Россияне обещают украинским пленным обмен, но возвращают их обратно, – Лубинец
- Россия обещает обмены украинским военнопленным, но потом возвращает их обратно, утверждая, что "Украина отказалась".
- Российская сторона блокирует процесс обмена, чтобы дискредитировать Украину.
- Некоторым пленным предлагают российский паспорт и службу в армии оккупанта, а Украина активно передает списки на обмен.
Россия готовит некоторых украинских военнопленных к обмену, однако потом возвращает их обратно, утверждая, что от них вроде бы отказались. Кроме того, наших защитников принуждают к сотрудничеству с врагом.
Дмитрий Лубинец рассказал, что враг прибегает к таким психологическим практикам не впервые. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию омбудсмена.
Смотрите также В рамках обмена "1000 на 1000" Украина вернула России лиц, эвакуированных из Курской области
Россия устраивает фейковые обмены
Россия вывозит украинских пленных из мест содержания под предлогом обмена, а потом возвращает, утверждая, что "Украина отказалась". По словам Дмитрия Лубинца, некоторым из них даже предлагают российский паспорт и службу в армии оккупанта.
Российская сторона часто блокирует обменный процесс, передает омбудсмен. Она это делает с целью дискредитации Украины в глазах самих пленных. Враг делает все, чтобы сделать, что это, мол, украинская власть не хочет возвращать своих защитников.
Хочу откровенно сказать, что это не так. Как человек, который непосредственно участвует в процессе переговоров, возвращения украинских военнопленных, мы постоянно передаем большие списки и поднимаем вопрос об отдельных категориях,
– подчеркнул омбудсмен.
Также Лубинец обратил внимание на то, что некоторые посылки из дома часто или не доходили до пленных, или приходили изуродованными.
К слову, Украина передала России эвакуированных из Курской области во время обмена "1000 на 1000". С начала полномасштабной войны в целом произошло 65 обменов.