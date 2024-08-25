Мать узнала об освобождении сына прямо во время акции в поддержку пленных: щемящее видео

24 августа домой из российского плена вернулись 115 защитников. Среди них 22-летний срочник Орест Коляда. Мама военного узнала об освобождении сына прямо во время акции в поддержку пленных.

Сеть всколыхнуло видео, на котором женщина узнает об освобождении сына из плена.

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Долгожданное известие

Т️ак, вчера, 24 августа в городе Сокаль на Львовщине, на еженедельной акции в поддержку украинских пленников, выступала Оксана Коляда – мать 22-летнего солдата срочника Ореста Коляды, который 28 месяцев находился в плену.

Именно во время выступления матери на акции, ей сообщили счастливую весть об освобождении сына из российского плена.

Орест Коляда на момент полномасштабного вторжения находился на срочной службе в 35-й отдельной бригаде морской пехоты. Парень попал в плен 30 апреля 2022 года.

На День Независимости вместе с Орестом домой вернулись 114 солдат-срочников.

Мама узнала о спасении сына из плена: смотрите видео