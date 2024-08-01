Сколько политзаключенных до сих пор удерживает Россия

Обмен пленными между Россией и Западом состоялся сегодня, 1 августа. Впрочем, в России до сих пор удерживает более 1000 политзаключенных.

Впрочем, это показывает, что Россия берет людей в заложники, чтобы потом обменять их на конкретных заключенных. Всего из российского плена было освобождено 13 политзаключенных.

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Сколько Россия удерживает политзаключенных

Сегодня политических заключенных в России стало меньше. Когда количество несправедливо заключенных людей сокращается, это всегда хорошая новость. Этому можно и нужно радоваться, как бы ни было тяжело в остальном. О трудном говорить также важно,

– заявили российские правозащитники.

По их словам борьба с репрессиями, произволом силовиков и коррумпированной системой в России все еще продолжается. По информации российских правозащитников, в СИЗО и колониях продолжают удерживать около 1300 политзаключенных.

"А еще обмен подкрепляет бесчеловечную практику – брать людей в заложники с целью обменять на конкретных заключенных", – отметили в "ОВД-инфо".

Заметим, что официально перечень освобожденных лиц объявлен не был. Однако, мировые СМИ уже публикуют фамилии тех, кто сегодня оказался на свободе.