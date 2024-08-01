Втім, це показує, що Росія бере людей у заручники, щоб потім обміняти їх на конкретних ув'язнених. Загалом з російського полону було звільнено 13 політв'язнів.

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Скільки Росія утримує політв'язнів

Сьогодні політичних в'язнів у Росії поменшало. Коли кількість несправедливо ув'язнених людей скорочується, це завжди хороша новина. Цьому можна і треба радіти, хоч би як було важко в іншому. Про важке говорити також важливо,

– заявили російські правозахисники.

За їх словами боротьба із репресіями, свавіллям силовиків та корумпованою системою в Росії все ще триває. За інформацією російських правозахисників, в СІЗО та колоніях продовжують утримувати близько 1300 політв'язнів.

"А ще обмін підкріплює нелюдську практику – брати людей у ​​заручники з метою обміняти на конкретних ув'язнених", – зауважили в "ОВД-інфо".

Зауважимо, що офіційно перелік звільнених осіб оголошено не було. Вітм, світові ЗМІ уже публікують прізвища тих, хто сьогодні опинився на волі.