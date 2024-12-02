Россия обвинила Киев в затягивании обменов: Лубинец остро отреагировал на списки Москальковой

Российский обмудсмен Татьяна Москалькова выложила на своем телеграм-канале список фамилий 630 человек. Это якобы украинские пленные, которых не хочет обменивать Киев, "затягивая обмены". Дмитрий Лубинец резко откликнулся на это сообщение.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Дмитрия Лубинца.

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Что Лубинец ответил на упреки Москальковой

В который раз узнаю об опубликованных российской уполномоченной по правам человека списках украинских военнопленных, которых якобы не соглашаются забирать домой. В который раз опровергаю эту информацию и подтверждаю готовность Украины забрать всех своих граждан из плена и незаконного содержания! Российские методы остаются неизменными и как всегда циничными в отношении тех людей, которые ждут возвращения домой своих Защитников!

– написал он.

Омбудсмен подчеркнул: Украина не затягивает и не затягивала с осуществлением обменов. Киев заявил о готовности к репатриации тяжелораненых и тяжелобольных пленных, создав смешанную медицинскую комиссию.

"А сторона, которая действительно не заинтересована в возвращении и реализации обменов, до сих пор игнорирует создание такой комиссии!" – добавил Лубинец.

Обратите внимание! С похожими обвинениями в конце ноября выступила Мария Захарова. Тогда также фигурировала цифра 630. Андрей Юсов объяснил, что она означает.