Путин еще никогда не оправдывался: как Украина пополнила свой обменный фонд

Силам обороны в Курской области удалось взять в плен большое количество российских военнослужащих. В Москве засуетились и предлагают провести обмен.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что лучшим вариантом для Украины было бы обменять всех пленных в Курской области на такое же количество украинцев. Однако, по его словам, для Кремля удерживание наших граждан является свободно конвертируемой валютой, которую в конце войны можно выгодно обменять.

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России безразлично на своих людей

Олег Саакян отметил, что Владимиру Путину собственные граждане не нужны, однако сейчас возник беспрецедентный случай. Уполномоченная по делам человека Татьяна Москалькова вышла на контакт с украинской стороной и инициировала определенный обмен.

Но им не нужны все, а отдельные категории. Это прежде всего призывники, ведь они важны для того, чтобы снизить уровень напряжения внутри российского общества, кадыровцы и спецура. У Украины пополнился золотой обменный фонд,

– сказал политолог.

Однако, он отметил, что сейчас очень сложно прогнозировать, в каких масштабах россияне готовы провести обмен.

Почему призывники являются важными для Путина

Саакян подчеркнул, что очень сложно вспомнить момент, когда бы кремлевский диктатор оправдывался перед гражданами России за время своего правления.

Он никогда не нуждался ничего объяснять россиянам, но ему пришлось оправдываться только в одном случае, когда в боях начали участвовать призывники. Это возмутило общество и Путину пришлось выходить и несколько раз заявлять, что это отдельные ситуации, которые больше не повторятся,

– подчеркнул он.

Политолог добавил, что именно поэтому представители российской власти и вышли на связь с Украиной относительно пленных. Это хороший шанс, чтобы состоялся большой обмен.