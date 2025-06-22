Наводчик на кафе в Краматорске, где погибла писательница Амелина, хочет, чтобы его обменяли

Владимир Синельник, который получил пожизненное заключение за корректировку российского ракетного удара по кафе в Краматорске, обратился с просьбой передать его на территорию России. Он просит обменять его как пленного.

Соответствующую заявку он подал еще 6 марта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на информацию с сайта проекта украинских спецслужб "Хочу к своим".

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Наводчик на кафе в Краматорске хочет в Россию

Отмечается, что свою заявку на обмен и перемещение в Россию или на временно оккупированные территории Украины Синельник подал еще 6 марта.

Инициатива "Хочу к своим" была запущена в июле 2024 года для документирования осужденных предателей, которые способствовали агрессии России против Украины. Проект также позволяет лицам, осужденным за государственную измену или сотрудничество с врагом, заявить о готовности быть обмененными на украинских военнопленных.

В мае 2025 года в рамках масштабного обмена по формуле "тысяча на тысячу" Украина передала России 70 коллаборационистов.

Синельника обвиняют в наведении российской ракеты на кафе в Краматорске летом 2023 года. В результате удара погибли 13 человек, среди них трое детей. В эпицентре взрыва оказались заведение питания, многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения, в которых повылетали окна, стекла и двери. В результате попадания возник пожар.

Суд признал его виновным в государственной измене, повлекшей гибель людей, и приговорил к пожизненному заключению.