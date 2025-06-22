Відповідну заявку він подав ще 6 березня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інформацію з сайту проєкту українських спецслужб "Хочу к своим".

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Навідник на кафе у Краматорську хоче у Росію

Зазначається, що свою заявку на обмін і переміщення до Росії або на тимчасово окуповані території України Синельник подав ще 6 березня.

Ініціатива "Хочу к своим" була запущена у липні 2024 року для документування засуджених зрадників, які сприяли агресії Росії проти України. Проєкт також дозволяє особам, засудженим за державну зраду чи співпрацю з ворогом, заявити про готовність бути обміненими на українських військовополонених.

У травні 2025 року в межах масштабного обміну за формулою "тисяча на тисячу" Україна передала Росії 70 колаборантів.

Синельника звинувачують у наведенні російської ракети на кафе у Краматорську влітку 2023 року. Унаслідок удару загинули 13 людей, серед них троє дітей. В епіцентрі вибуху опинилися заклад харчування, багатоквартирні будинки, торговельні приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди, у яких повилітали вікна, шибки та двері. Унаслідок влучання виникла пожежа.

Суд визнав його винним у державній зраді, що спричинила загибель людей, і засудив до довічного ув’язнення.