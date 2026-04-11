Работа продолжается, – Юсов после проведения обмена
- Украина вернула 182 пленных в рамках обмена, хотя надеялась на большее количество.
- Обмен был сложным, но работа продолжается.
К Пасхе состоялся обмен пленными. В ГУР прокомментировали это событие.
Детали передает 24 Канал. Представитель ГУР МО Андрей Юсов добавил, что Украина планировала вернуть значительно больше защитников.
Что говорят в ГУР об обмене пленными 11 апреля?
Как пояснил Андрей Юсов, 182 человека, которых вернули, – это много. Однако были надежды вернуть большее количество пленных.
Украина вела работу над возвращением значительно большего количества наших защитников накануне Пасхи. К сожалению, враг отверг и эти гуманитарные инициативы Украины, к которым мы были готовы, как и, по сути, много других вещей. Вместе с тем, работа продолжается,
– высказался Юсов.
По его словам, каждый раз переговорный процесс с россиянами является очень сложным. Как и любые переговоры с государством-агрессором, которое откровенно манипулирует международным правом, или игнорирует его, или пренебрегает им.
Отдельные категории пленных и офицерский состав возвращать особенно трудно. Тем не менее, 11 апреля это удалось сделать.
Это всегда непростой процесс. Тем не менее, что бы ни происходило, какие бы горячие события ни были на фронте, какие бы громкие заявления на международной арене ни звучали, работа и этот контакт, и этот переговорный процесс не останавливается. И это принципиальная позиция президента Украины Владимира Зеленского. Это принципиальная позиция руководителя Офиса Президента генерал-лейтенанта Кирилла Буданова и всей команды Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Переговорная группа продолжает работать в том числе и сегодня,
– подчеркнул Андрей Юсов.
Украина благодарна Соединенным Штатам Америки и Объединенным Арабским Эмиратам за содействие, помощь, посредничество в подготовке, проведении и реализации сегодняшней операции.
Сколько людей вернули во время обмена 11 апреля?
В посте Владимира Зеленского говорится о 175. Президент написал, что большинство было в плену с 2022 года.
Кирилл Буданов детализировал, что всего освобожденных 182 – это 175 бойцов и 7 гражданских.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что практически все освобожденные были в плену с 2022 года. Также удалось освободить 25 офицеров, которых ранее российская сторона категорически отказывалась обменивать.
Возраст самого молодого освобожденного – 22 года, самому старшему исполнилось 63 года.
Большая половина освобожденных 11 апреля Защитников попала в плен во время обороны Мариуполя. Вернули и несколько военнослужащих Национальной Гвардии, захваченных во время оккупации ЧАЭС в первые дни полномасштабного вторжения.