Работа продолжается, – Юсов после проведения обмена

К Пасхе состоялся обмен пленными. В ГУР прокомментировали это событие.

Детали передает 24 Канал. Представитель ГУР МО Андрей Юсов добавил, что Украина планировала вернуть значительно больше защитников.

Что говорят в ГУР об обмене пленными 11 апреля?

Как пояснил Андрей Юсов, 182 человека, которых вернули, – это много. Однако были надежды вернуть большее количество пленных.

Украина вела работу над возвращением значительно большего количества наших защитников накануне Пасхи. К сожалению, враг отверг и эти гуманитарные инициативы Украины, к которым мы были готовы, как и, по сути, много других вещей. Вместе с тем, работа продолжается,

– высказался Юсов.

По его словам, каждый раз переговорный процесс с россиянами является очень сложным. Как и любые переговоры с государством-агрессором, которое откровенно манипулирует международным правом, или игнорирует его, или пренебрегает им.

Отдельные категории пленных и офицерский состав возвращать особенно трудно. Тем не менее, 11 апреля это удалось сделать.

Это всегда непростой процесс. Тем не менее, что бы ни происходило, какие бы горячие события ни были на фронте, какие бы громкие заявления на международной арене ни звучали, работа и этот контакт, и этот переговорный процесс не останавливается. И это принципиальная позиция президента Украины Владимира Зеленского. Это принципиальная позиция руководителя Офиса Президента генерал-лейтенанта Кирилла Буданова и всей команды Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Переговорная группа продолжает работать в том числе и сегодня,

– подчеркнул Андрей Юсов.

Украина благодарна Соединенным Штатам Америки и Объединенным Арабским Эмиратам за содействие, помощь, посредничество в подготовке, проведении и реализации сегодняшней операции.

Сколько людей вернули во время обмена 11 апреля?