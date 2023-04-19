Украина борется за каждого: как враг хочет нас рассорить

Текст для тех, кого коснулся плен. Я никогда не желала зла людям. Но в плену я убедилась, что людьми назвать можно далеко не всех похожих на нас существ.

Как россияне формируют списки обмена

Нам не хватило генетической памяти для понимания, кем является наш сосед. Как бы ни ласкалась гадюка к рукам – она все равно укусит. Да это наш урок. И нам его нужно наконец понять.

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После возвращения я начала активно изучать вражеские каналы с информацией о пленниках. И не удивилась. Все нарративы оттуда я слышала четыре месяца изо дня в день.

"Вы не нужны Украине, вас не хотят менять, вас нет в списках, ты медик/женщина/гражданский/любое утверждение можно подставить слишком много знаешь/раненый/азовец… Украина разрушена. Поменяют только нужных. Ищите поддержки у нас".

Но я видела, как формируются списки и кем. Иногда методом ткнутого пальца, иногда "принесите мне самого стремянного раненого… Этот мне не нравится, давай другого". Я видела, как срываются обмены "потому что Украина не захотела", а по факту из-за погоды или плохого настроения российского начальства. В Еленовке я слышала их "заботу" и "желание помочь". Каждую ночь.

Победа – самое важное

Они желают победить. Любым методом. Но самое уязвимое – наши родные. Ни одному украинцу не желаю услышать слова "погиб", "раненый", "плен". И мы слышим это каждый день. Виноват в этом наш враг. Только он. Как сказал один человек: "Пока вы будете здесь биться, то враг небитый останется".

Наше оружие – холодное усмотрение, насколько это возможно. Насколько возможно, когда твое сердце где-то там, за решеткой, во вражеской неволе. Украине важен каждый. Независимо от части, пола, звания, должности, имени.

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Да, вторым большим обменом забрали тех, у кого не было шансов вернуться обычным обменом. И меня, в том числе. Спрашивали ли меня, отдала б ли я свое место любому раненому бойцу? Не спрашивали. Да, я хотела домой. Но больше я хотела и хочу победы.

На последнем допросе я сказала: "Моя жизнь не стоит ни одного клочка украинской земли, обмытого кровью моих братьев. Я готова сгнить здесь, чтобы не заплатили слишком большую цену".

Но Украина платит. И сражается за каждого. Не помогайте врагу победить нас. Сражайтесь, но не против своей страны. Прислушивайтесь к тем, кто делает все, чтобы ваши родные вернулись домой.