В сети показали, как сказались 3 года плена: фото, от которых сердце обливается кровью
- В сети поделились кадрами освобожденного из российского плена мужчины, который пробыл в неволе 3 года.
- Украина и Россия провели обмены пленными, в частности тяжелоранеными и тяжелобольными.
Накануне Украина и Россия провели несколько обменов пленными, в частности, домой вернулись и те, кто был в неволе с 2022 года. В сети показали, как выглядит освобожденный защитник после 3 лет вражеского плена.
Кадрами в понедельник, 16 июня, поделилась в Facebook Елена Золотарева, передает 24 Канал. Она поблагодарила Елену Юрчину за разрешение и пожелала скорейшего восстановления освобожденному Александру.
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Как выглядят 3 года плена
Что вы знаете о ненависти? Так выглядят 3 года российского плена... Наш Мариуполь россияне уничтожили вместе с мирняком и в канцлагеря попали мои знакомые, друзья, ученики. Просто потому, что они стали на защиту родного города, который пришел захватывать враг,
– написала Золотарева.
Напомним, во время переговоров в Стамбуле Украина и Россия договорились о согласовании порядка упрощенного возвращения тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных. Киев первым начал выполнение процедуры по формуле "бессрочного санитарного обмена".
Последний обмен состоялся в субботу, 14 июня. В ГУР отметили, что значительная часть освобожденных попала в плен во время обороны Мариуполя.
Большинство освобожденных – офицеры, также среди них есть младшие 25 лет. Домой вернулись украинцы, которые воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Курском направлениях.